Додано: Пон 16 вер, 2019 08:22

Стучать будут не те, кто живут, а тот, кто жил, поставил пятно на обоях или скол на столешнице, сдал грязную квартиру, вы им вычли из залога, а им это не понравилось, что за естественный износ с них взыскали. Вот они и напишут в налоговую, приложат копию договора и квитанцию из Приват24 как вам скидывали на личную карту, а не на 2600. Проколов у ФОПа может быть достаточно, если копнуть.

Плюс, как я писал, ФОП на общей ничего не выигрывает, ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла, а если сдается более 100, то сдавать на ЕН очень опасно.