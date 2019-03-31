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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:24
Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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