vhata написав: Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.