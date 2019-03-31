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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1628162916301631

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:24

  Vlad442 написав: ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:03

  vhata написав:
  Vlad442 написав: ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой

Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:14

  dir написав:
  vhata написав:
  Vlad442 написав: ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой

Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.



а если еще и основной договор не всю сумму делать :mrgreen:
Alex6
 
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