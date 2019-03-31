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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 вер, 2019 22:24
Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Сер 18 вер, 2019 00:03
vhata написав: Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
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dir
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Додано: Сер 18 вер, 2019 07:14
dir написав: vhata написав: Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
а если еще и основной договор не всю сумму делать
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Alex6
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