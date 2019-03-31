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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1628162916301631

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:03

  vhata написав:
  Vlad442 написав: ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой

Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
dir
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:14

  dir написав:
  vhata написав:
  Vlad442 написав: ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой

Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.



а если еще и основной договор не всю сумму делать :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:24

  dir написав: Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
Заплатить 2 тыс с 45 - вполне демократично :) Ихмо
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:26

  Alex6 написав:а если еще и основной договор не всю сумму делать :mrgreen:
Какой смысл не показывать все - до 125 тыс в месяц дохода, на 2 группе, все те же 2 тыс грн. налога.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  dir написав:Первый От повальной оплаты налогов арендодателями, арендаторам легче не станет. Цены как минимум не изменятся, а то и повысятся в связи с ростом издержек арендодателя.Я и мои знакомые все квартиры сдают от фопов. Т.е. стукачества пофиг. Но если я узнаю, что при моём таком добром отношении у меня завёлся арендатор-стукачок, выгоню пинком. У нас иная чем у немцев, швейцарцев, французов .... степень толерантности к стукачам. Там с детства доносительство поощряется, а у нас таких детей ябедами называют и просто бьют.


Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ... :mrgreen:
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают.. :oops:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Ser Fil написав:Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ...
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают..

Загнать арендодателя в тень легко. Вытащить его оттуда тяжело. Посмотрите на Америку. Там закон защищает неплательщиков, поэтому чтобы снять приличную квартиру, арендатору нужно иметь безупречную кредитную историю, которую будет жалко испортить, и пройти кастинг.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:20

  Vlad442 написав:
  Ser Fil написав:Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ...
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают..

Загнать арендодателя в тень легко. Вытащить его оттуда тяжело. Посмотрите на Америку. Там закон защищает неплательщиков, поэтому чтобы снять приличную квартиру, арендатору нужно иметь безупречную кредитную историю, которую будет жалко испортить, и пройти кастинг.


Что значит, закон защищает неплательщиков в Америке? Эвикшн (выселение) там вполне работает, конечно занимает время и стоит денег.
По кредитной истории согласен.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:42

  change_pm написав:Что значит, закон защищает неплательщиков в Америке? Эвикшн (выселение) там вполне работает, конечно занимает время и стоит денег.
По кредитной истории согласен.

Эвикшен в Украине работает на порядок лучше. Без всяких затрат и судов. Поэтому и селят без всякого отбора, лишь бы на первый месяц и на символический залог денег хватило.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 23:30

  Ser Fil написав:
  dir написав:Первый От повальной оплаты налогов арендодателями, арендаторам легче не станет. Цены как минимум не изменятся, а то и повысятся в связи с ростом издержек арендодателя.Я и мои знакомые все квартиры сдают от фопов. Т.е. стукачества пофиг. Но если я узнаю, что при моём таком добром отношении у меня завёлся арендатор-стукачок, выгоню пинком. У нас иная чем у немцев, швейцарцев, французов .... степень толерантности к стукачам. Там с детства доносительство поощряется, а у нас таких детей ябедами называют и просто бьют.


Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ... :mrgreen:
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают.. :oops:

Ничего этого не надо. Выдумываете.
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 06:21

  investorkiev написав:
  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:Все до 12тыс на левом берегу и до 14 на правом - разлетается на ура, до 3-5 дней

Это вы трешки не пробовали сдавать :wink:

к счастью нет. родич сдает совко-трешку на Виноградаре, получилось сдать только покомнатно. А вы по дорогим трешкам работаете? Что там на рынке?
На сколько можно сторговать в аренде трешку 100 метров в доме 2000+ годов в прицентровом районе, если за нее просят тысяч 35 грн?

совкотрешки и нужно сдавать покомнатно с некоторым геморроем или делать ремонт, который на массивах не окупится.. Сколько за покомнатную совкотрешку на Венике получилось в сумме? И аренднуют пары или по одному?
я работаю по тому, что попадается)
что на рынке? в основном все, что дороже условной 1000у.е, имеет чрезвычайно большие простои. особенно это касается аэродромов в старом фонде. девочка сдает 160метров в самом центре, жаловалась, что месяц нет не то что просмотров- ни единого звонка.
по 100метровой трешке с хотелкой 35 вопрос ни про что.
Ваш Зепутат
antonivs3
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