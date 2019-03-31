|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 вер, 2019 00:03
vhata написав: Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:14
dir написав: vhata написав: Vlad442 написав:
ФОП на ЕН это всего 100 метров - только ради этого возиться с ФОПом нет смысла
еще полюс 300 метров нежилой
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
а если еще и основной договор не всю сумму делать
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 617
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:24
dir написав:
Да как сказать.Если в эти 100 кв.м. входит пара квартир общей суммарной площадью до 100 кв.м. и в сумме приносящих тысяч 40-45 в аренде в месяц, при уплате единого и социальных взносов суммарно 42% от минималки для фОПа второй группы, то налог составит до 5%.Если ФОП пенсионного возраста то налог не более 2,5 % за счёт отсутствия необходимости пенсу уплачивать есв.
Заплатить 2 тыс с 45 - вполне демократично
Ихмо
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:26
Alex6 написав:
а если еще и основной договор не всю сумму делать
Какой смысл не показывать все - до 125 тыс в месяц дохода, на 2 группе, все те же 2 тыс грн. налога.
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:29
Ser Fil написав:
Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ...
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают..
Загнать арендодателя в тень легко. Вытащить его оттуда тяжело. Посмотрите на Америку. Там закон защищает неплательщиков, поэтому чтобы снять приличную квартиру, арендатору нужно иметь безупречную кредитную историю, которую будет жалко испортить, и пройти кастинг.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5588
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:20
Vlad442 написав: Ser Fil написав:
Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ...
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают..
Загнать арендодателя в тень легко. Вытащить его оттуда тяжело. Посмотрите на Америку. Там закон защищает неплательщиков
, поэтому чтобы снять приличную квартиру, арендатору нужно иметь безупречную кредитную историю, которую будет жалко испортить, и пройти кастинг.
Что значит, закон защищает неплательщиков в Америке? Эвикшн (выселение) там вполне работает, конечно занимает время и стоит денег.
По кредитной истории согласен.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 536
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:42
change_pm написав:
Что значит, закон защищает неплательщиков в Америке? Эвикшн (выселение) там вполне работает, конечно занимает время и стоит денег
.
По кредитной истории согласен.
Эвикшен в Украине работает на порядок лучше. Без всяких затрат и судов. Поэтому и селят без всякого отбора, лишь бы на первый месяц и на символический залог денег хватило.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5588
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 23:30
Ser Fil написав: dir написав:Первый
От повальной оплаты налогов арендодателями, арендаторам легче не станет. Цены как минимум не изменятся, а то и повысятся в связи с ростом издержек арендодателя.Я и мои знакомые все квартиры сдают от фопов. Т.е. стукачества пофиг. Но если я узнаю, что при моём таком добром отношении у меня завёлся арендатор-стукачок, выгоню пинком. У нас иная чем у немцев, швейцарцев, французов .... степень толерантности к стукачам. Там с детства доносительство поощряется, а у нас таких детей ябедами называют и просто бьют.
Шо? и договор регистрируем? и обременение недвижимости? ...
" То ли ещё будет? Ой-ой- йо - Й !" вот тогда и посмотрим, кому под зад надают..
Ничего этого не надо. Выдумываете.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2019 06:21
investorkiev написав: antonivs3 написав: investorkiev написав:
Все до 12тыс на левом берегу и до 14 на правом - разлетается на ура, до 3-5 дней
Это вы трешки не пробовали сдавать
к счастью нет. родич сдает совко-трешку на Виноградаре, получилось сдать только покомнатно. А вы по дорогим трешкам работаете? Что там на рынке?
На сколько можно сторговать в аренде трешку 100 метров в доме 2000+ годов в прицентровом районе, если за нее просят тысяч 35 грн?
совкотрешки и нужно сдавать покомнатно с некоторым геморроем или делать ремонт, который на массивах не окупится.. Сколько за покомнатную совкотрешку на Венике получилось в сумме? И аренднуют пары или по одному?
я работаю по тому, что попадается)
что на рынке? в основном все, что дороже условной 1000у.е, имеет чрезвычайно большие простои. особенно это касается аэродромов в старом фонде. девочка сдает 160метров в самом центре, жаловалась, что месяц нет не то что просмотров- ни единого звонка.
по 100метровой трешке с хотелкой 35 вопрос ни про что.
Ваш Зепутат
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1604
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 782 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17499
|1464979
|
|
|8
|1035
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183383
|
|