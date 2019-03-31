~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26
~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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