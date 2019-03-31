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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1629163016311632

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:... влетіли тільки ті, що більше фонду!
- всім решта(як і мені) видали гривню по не поганому курсу!

Депо было грн или бакс?

~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:девочка сдает 160метров в самом центре, жаловалась, что месяц нет не то что просмотров- ни единого звонка.
по 100метровой трешке с хотелкой 35 вопрос ни про что.

риали?
ссылочку запилиш или сольешься как обычно???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:18

Прохожий нет, ссылочки не будет, по крайней мере пока не научишься обращаться на "вы" к незнакомым студентам, свободен, дядя :D
Ваш Зепутат
antonivs3
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