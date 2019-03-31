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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1629163016311632

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:... влетіли тільки ті, що більше фонду!
- всім решта(як і мені) видали гривню по не поганому курсу!

Депо было грн или бакс?

~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:28

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:девочка сдает 160метров в самом центре, жаловалась, что месяц нет не то что просмотров- ни единого звонка.
по 100метровой трешке с хотелкой 35 вопрос ни про что.

риали?
ссылочку запилиш или сольешься как обычно???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 22:18

Прохожий нет, ссылочки не будет, по крайней мере пока не научишься обращаться на "вы" к незнакомым студентам, свободен, дядя :D
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:02

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Sos!!!

Срочно!!
Кто сдавал китайцам квартиры??
Можно или нет? Какие подводные камни??
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06

  investorkiev написав:Sos!!!

Срочно!!
Кто сдавал китайцам квартиры??
Можно или нет? Какие подводные камни??

Украинцы закончились?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10

  hume написав:
  investorkiev написав:Sos!!!

Срочно!!
Кто сдавал китайцам квартиры??
Можно или нет? Какие подводные камни??

Украинцы закончились?


ПРедлагают неплохие деньги, не студенты, семейная пара китайцев, работают тут по контракту, взрослые.
Думаю напарить им еще уборщицу чтобы ходила убирала раз в неделю и мне докладывала.

Слышал что они жарят селедку - и она очень заванивает квартиру, а это их национальное блюдо. Правда ли это? Может еще есть нюансы?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:21

  investorkiev написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:Sos!!!

Срочно!!
Кто сдавал китайцам квартиры??
Можно или нет? Какие подводные камни??

Украинцы закончились?


ПРедлагают неплохие деньги, не студенты, семейная пара китайцев, работают тут по контракту, взрослые.
Думаю напарить им еще уборщицу чтобы ходила убирала раз в неделю и мне докладывала.

Слышал что они жарят селедку - и она очень заванивает квартиру, а это их национальное блюдо. Правда ли это? Может еще есть нюансы?

Сложно сказать. Китайцы, конечно, разные бывают, пересекался с ними только на отдыхе, но и этого хватило. Наглые, шумные, все правила им до одного места.
Скорее всего не потревожат Вас из-за чуть протекающего крана, но и залитые соседи тоже будут исключительно Вашей проблемой.
При личном общении выглядят вежливыми и улыбчивыми, но это их традиционная маска, как и у всех на Востоке.
Семья говорите? Тогда ждите в гости всех их родственников.
С другой стороны, если это работники посольства, у Вас вообще с ними проблем не будет
antey1969
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