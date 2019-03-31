~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 вер, 2019 10:26
~ 80%дол. / 20%грн.
- віддали тоді щось по курсу 25,ХХ(чи 24,ХХ точно не пам"ятаю) - і навіть, по такому курсу - все помістилось у фонд!
- але добре пам'ятаю, що там гривню конвертував на долародепо по "соціальному" курсу "13грн"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 19 вер, 2019 20:28
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
риали?
ссылочку запилиш или сольешься как обычно???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 19 вер, 2019 22:18
Прохожий нет, ссылочки не будет, по крайней мере пока не научишься обращаться на "вы" к незнакомым студентам, свободен, дядя
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:02
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Sos!!!
Срочно!!
Кто сдавал китайцам квартиры??
Можно или нет? Какие подводные камни??
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:06
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:10
ПРедлагают неплохие деньги, не студенты, семейная пара китайцев, работают тут по контракту, взрослые.
Думаю напарить им еще уборщицу чтобы ходила убирала раз в неделю и мне докладывала.
Слышал что они жарят селедку - и она очень заванивает квартиру, а это их национальное блюдо. Правда ли это? Может еще есть нюансы?
Додано: П'ят 20 вер, 2019 11:21
Сложно сказать. Китайцы, конечно, разные бывают, пересекался с ними только на отдыхе, но и этого хватило. Наглые, шумные, все правила им до одного места.
Скорее всего не потревожат Вас из-за чуть протекающего крана, но и залитые соседи тоже будут исключительно Вашей проблемой.
При личном общении выглядят вежливыми и улыбчивыми, но это их традиционная маска, как и у всех на Востоке.
Семья говорите? Тогда ждите в гости всех их родственников.
С другой стороны, если это работники посольства, у Вас вообще с ними проблем не будет
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:12
Китай прошел волну урбанизации последние десятилетия. Большинство китайцев выходцы из сел (не пгт, а бедных сел) с соответствующим укладом жизни и привычками. Вряд ли вам попадутся рафинированные городские интеллигенты в третьем поколении.
Если квартира со жлобремонтом и соседями, привыкшими к перфораторам, то можно сдавать +15% к рыночной цене. Если тихий дом с хорошим ремонтом, лучше не стоит.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 12:28
Нет.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 16:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Таки проголосували кешбек!
Лендлордам можна починати напружувати булки:-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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