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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:00
Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
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investorkiev
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