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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1630163116321633

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17

  investorkiev написав:Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.

И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а) :mrgreen: с дисконтом.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:45

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.

И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а) :mrgreen: с дисконтом.

не, ну это у вас капец.

у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57

  investorkiev написав:у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог

Ну так колись))
Сегмент, ремонт, цена, торг, кому сдала?
UA
 
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  #<1 ... 1630163116321633
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