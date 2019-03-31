|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:00
Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 917
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17
investorkiev написав:
Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а)
с дисконтом.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 458 раз.
- Подякували: 335 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:45
Vadim V написав: investorkiev написав:
Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а)
с дисконтом.
не, ну это у вас капец.
у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 917
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57
investorkiev написав:
у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог
Ну так колись))
Сегмент, ремонт, цена, торг, кому сдала?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4521
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 696 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17711
|1485077
|
|
|8
|1054
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183426
|
|