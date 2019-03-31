|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17
И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а) с дисконтом.
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:45
не, ну это у вас капец.
у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог
Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:30
UA так не сдал(и), дома сидят, чай последний без соли допивают
Ваш Зепутат
Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
П'ятниця. Але все ж пишіть без помилок:-)
"Сегмент, цена, торг, кому ДАЛА?":-)
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:22
по теме- 2к сталинка на Лукъяновке +30% (сдана прошлой весной и с тех пор ничего не менялось), трешки на левом берегу без метрА +20% (не менялось год).
Все остальное в межах статпогрешности, сильно не изменилось. напакованый еродром в центре полтора месяца один просмотр, сняли чуть больше, хуже (подуставшую), но в довольно новом доме неподалеку и на 30% дешевле.
по Лукъяновке вообще хохма вышла, когда сдавал. наши приходили, крутили носом, запомнился чувак, вылезший из последней эски- та ну, все уставшее, как тут жить, ну разве что с дисконтом -10%, после чего был отправлен искать место, где жить можно.
а снял американец, которого все устраивает.
Ваш Зепутат
|