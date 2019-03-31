Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:22

по теме- 2к сталинка на Лукъяновке +30% (сдана прошлой весной и с тех пор ничего не менялось), трешки на левом берегу без метрА +20% (не менялось год).

Все остальное в межах статпогрешности, сильно не изменилось. напакованый еродром в центре полтора месяца один просмотр, сняли чуть больше, хуже (подуставшую), но в довольно новом доме неподалеку и на 30% дешевле.

по Лукъяновке вообще хохма вышла, когда сдавал. наши приходили, крутили носом, запомнился чувак, вылезший из последней эски- та ну, все уставшее, как тут жить, ну разве что с дисконтом -10%, после чего был отправлен искать место, где жить можно.

а снял американец, которого все устраивает.

Ваш Зепутат