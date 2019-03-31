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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 17:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:17

  investorkiev написав:Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.

И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а) :mrgreen: с дисконтом.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:45

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:Блин, китайцы не доехали, зато доехали литовцы (или латыши?? Хз). Покрутились, посмотрели, подергали посудомойку и уехали подумать. Я так и не поняла, понравилась им квартира или нет. Какой то нефарт. Звонков кстати немного.

И это в сталице...,
у меня экспозиция 3,5м. , почти без звонков , еле сдал(а) :mrgreen: с дисконтом.

не, ну это у вас капец.

у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 19:57

  investorkiev написав:у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог

Ну так колись))
Сегмент, ремонт, цена, торг, кому сдала?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:30

UA так не сдал(и), дома сидят, чай последний без соли допивают
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 22:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

UA написав:
  investorkiev написав:у меня пока экспозиция 10 дней, простой с 14 числа. Честно говоря сегодня надеялась сдать - очень кеш был нужен, с подружками идем ночью в клуб - а там достаточно дорого, как раз аренда+залог

Ну так колись))
Сегмент, ремонт, цена, торг, кому сдала?


П'ятниця. Але все ж пишіть без помилок:-)
"Сегмент, цена, торг, кому ДАЛА?":-)


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 23:22

по теме- 2к сталинка на Лукъяновке +30% (сдана прошлой весной и с тех пор ничего не менялось), трешки на левом берегу без метрА +20% (не менялось год).
Все остальное в межах статпогрешности, сильно не изменилось. напакованый еродром в центре полтора месяца один просмотр, сняли чуть больше, хуже (подуставшую), но в довольно новом доме неподалеку и на 30% дешевле.
по Лукъяновке вообще хохма вышла, когда сдавал. наши приходили, крутили носом, запомнился чувак, вылезший из последней эски- та ну, все уставшее, как тут жить, ну разве что с дисконтом -10%, после чего был отправлен искать место, где жить можно.
а снял американец, которого все устраивает.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 00:06

Свежая пересдача. Экспозиция 1 день. Забрал второй посмотревший. Эта квартира сдалась в сентябре 18-ого с экспозицией в неделю. Сейчас +9,5% к той цене (в гривне). Однушка на вторичке в сегменте средний+ с приличным, но подуставшим ремонтом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 05:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лендлорд на днях спросил, как долго мы еще собираемся квартиру снимать. Вопрос мне не понравился. Я не ответил. Но, к чему бы это, друзья? Я его что, чем-то обидел?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:51

  Долярчик написав:... влетіли тільки ті, що більше фонду!
- всім решта(як і мені) видали гривню по не поганому курсу!

влетіли на курсі, з 8 на 26,
наприклад маючи вклад на $14K (екв. 112000 грн) льогко летів поза Фонд.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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