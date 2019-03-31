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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53
UA написав: hume написав:
Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.
переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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