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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53

  UA написав:
  hume написав:Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.

Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.

переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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