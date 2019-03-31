Додано: Суб 21 вер, 2019 12:36

Жека79 написав: investorkiev написав: Сегодня доехали китайцы на просмотр.



Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.

Спрашиваю: а кто будет жить?

-я и несколько коллег

- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена

- ну, может жить вдвоем

- а спать как? Там кровать одна?

- можем спать и вместе

- ??? с коллегой?



Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.



Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса... Сегодня доехали китайцы на просмотр.Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.Спрашиваю: а кто будет жить?-я и несколько коллег- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена- ну, может жить вдвоем- а спать как? Там кровать одна?- можем спать и вместе- ??? с коллегой?Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...







Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево .



ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское поревоПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп

Нет, это группа понаехов из китайского Львова - национально свидомые. Знают по 5-6 языков, но демонстративно общаются исключительно на китайском.А если серьезно, то это как раз то, о чем я Вам говорил.Наглые, врут прямо в глаза, не видят особых проблем у Вас(как с кроватью), но и устроив в съемной квартире табор напополам с бедламом, тоже посчитают это нормальным и само собой разумеющимся. Заселятся, насвинячат, переделают все на свой китайский лад(расстановку мебели, шторы и т. д.) Все, что им не нужно или сломают, молча выставят на коридор или на балкон. В случае любых претензий будет звучать традиционное "моя твоя не понималь".