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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53
UA написав: hume написав:
Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.
переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:11
airmax78 написав:
Лендлорд на днях спросил, как долго мы еще собираемся квартиру снимать. Вопрос мне не понравился. Я не ответил. Но, к чему бы это, друзья? Я его что, чем-то обидел?
Вот гад, он Вас и в Ташкенте достал
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antey1969
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:49
Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
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investorkiev
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:25
investorkiev написав:
Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево
.
ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:36
Жека79 написав:
investorkiev написав:
Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево
.
ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп
Нет, это группа понаехов из китайского Львова - национально свидомые. Знают по 5-6 языков, но демонстративно общаются исключительно на китайском.
А если серьезно, то это как раз то, о чем я Вам говорил.
Наглые, врут прямо в глаза, не видят особых проблем у Вас(как с кроватью), но и устроив в съемной квартире табор напополам с бедламом, тоже посчитают это нормальным и само собой разумеющимся. Заселятся, насвинячат, переделают все на свой китайский лад(расстановку мебели, шторы и т. д.) Все, что им не нужно или сломают, молча выставят на коридор или на балкон. В случае любых претензий будет звучать традиционное "моя твоя не понималь".
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antey1969
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