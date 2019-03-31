RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1631163216331634

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:53

  UA написав:
  hume написав:Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.

Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.

переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16257
З нами з: 09.03.14
Подякував: 956 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:11

  airmax78 написав:Лендлорд на днях спросил, как долго мы еще собираемся квартиру снимать. Вопрос мне не понравился. Я не ответил. Но, к чему бы это, друзья? Я его что, чем-то обидел?

Вот гад, он Вас и в Ташкенте достал
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8761
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сегодня доехали китайцы на просмотр.

Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?

Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.

Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
investorkiev
 
Повідомлень: 926
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:25

  investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.

Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?

Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.

Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево :mrgreen: .

ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 25.12.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:36

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.

Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?

Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.

Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево :mrgreen: .

ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп

Нет, это группа понаехов из китайского Львова - национально свидомые. Знают по 5-6 языков, но демонстративно общаются исключительно на китайском.
А если серьезно, то это как раз то, о чем я Вам говорил.
Наглые, врут прямо в глаза, не видят особых проблем у Вас(как с кроватью), но и устроив в съемной квартире табор напополам с бедламом, тоже посчитают это нормальным и само собой разумеющимся. Заселятся, насвинячат, переделают все на свой китайский лад(расстановку мебели, шторы и т. д.) Все, что им не нужно или сломают, молча выставят на коридор или на балкон. В случае любых претензий будет звучать традиционное "моя твоя не понималь".
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8761
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:22

  flyman написав:
  UA написав:Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.

переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни

приєднуюсь, уточніть: переїзд в Київ, чи переїзд у Відень :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 07.08.17
Подякував: 783 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:31

еще по теме, смежной- гараж возле Голосухи, год назад сдал недели за 2 за 1200грн все включено, в этом пересдал за день $50+коммуналь. если курс упадет ниже 20, будет минус.
Ваш Зепутат
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 07.08.17
Подякував: 783 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:29

  investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.

Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?

Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.

Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...

Ниче Трайбека китайцев много, тебе хватит.
Смотри как язык изучают, чтобы с киевскими лендлордами общаться:
https://twitter.com/mugabebe/status/1156141513635782658
UA
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 19.07.08
Подякував: 508 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:45

  antonivs3 написав:
  flyman написав:
  UA написав:Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%.
Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.

переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни

приєднуюсь, уточніть: переїзд в Київ, чи переїзд у Відень :mrgreen:

Тему зарплат предпочитаю мониторить у работодателей.
Наши люди склонны или прибедняться или завышать себе цену.
UA
 
Повідомлень: 4528
З нами з: 19.07.08
Подякував: 508 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1631163216331634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1776, 1777, 1778
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
17776 1492246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 14:31
Первый
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183436
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76557)
21.09.2019 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.