Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Возвращаемся ближе к теме ветки. Итак, в г. Украинка, что всего лишь в 40 км от центра Киева, сдалась двухкомнатная квартира (73 метра кв, или около того) за 9500 грн, без кондиционера, без посудомойки, но с ремонтом, в новом доме со счетчиком тепла. Кстати, в городе с нововстроями проблема, за последние пять лет было построено пару домов.
Про з/п. Реальный сектор, производство, высококвалифицированный технический персонал. Рост з/п в долларах по сравнению с 2013 годом + 50%. Ниже чем в Польше, но переезд уже не имеет смысла.
переїзд з Маріуполя, чи переїзд з Конотопа, уточни
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика. Спрашиваю: а кто будет жить? -я и несколько коллег - ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена - ну, может жить вдвоем - а спать как? Там кровать одна? - можем спать и вместе - ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика. Спрашиваю: а кто будет жить? -я и несколько коллег - ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена - ну, может жить вдвоем - а спать как? Там кровать одна? - можем спать и вместе - ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево .
ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика. Спрашиваю: а кто будет жить? -я и несколько коллег - ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена - ну, может жить вдвоем - а спать как? Там кровать одна? - можем спать и вместе - ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...
Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево .
ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп
Нет, это группа понаехов из китайского Львова - национально свидомые. Знают по 5-6 языков, но демонстративно общаются исключительно на китайском. А если серьезно, то это как раз то, о чем я Вам говорил. Наглые, врут прямо в глаза, не видят особых проблем у Вас(как с кроватью), но и устроив в съемной квартире табор напополам с бедламом, тоже посчитают это нормальным и само собой разумеющимся. Заселятся, насвинячат, переделают все на свой китайский лад(расстановку мебели, шторы и т. д.) Все, что им не нужно или сломают, молча выставят на коридор или на балкон. В случае любых претензий будет звучать традиционное "моя твоя не понималь".
investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.
Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика. Спрашиваю: а кто будет жить? -я и несколько коллег - ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена - ну, может жить вдвоем - а спать как? Там кровать одна? - можем спать и вместе - ??? с коллегой?
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...