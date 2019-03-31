Додано: Суб 21 вер, 2019 14:53

Жека79 написав: investorkiev написав: Сегодня доехали китайцы на просмотр.



Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.

Спрашиваю: а кто будет жить?

-я и несколько коллег

- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена

- ну, может жить вдвоем

- а спать как? Там кровать одна?

- можем спать и вместе

- ??? с коллегой?



Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.



Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса... Сегодня доехали китайцы на просмотр.Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.Спрашиваю: а кто будет жить?-я и несколько коллег- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена- ну, может жить вдвоем- а спать как? Там кровать одна?- можем спать и вместе- ??? с коллегой?Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...







Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское порево .



ПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп Брокер хотел напарить двух китайских педиков?? или даже трех??? чтоб они устроили горячее китайское гейское поревоПС. а почему китайцы наотрез отказались общаться на английском??? чтоб в случае чего отморозиться и потом говорить что ничего не понимал и ничего знать не знаю?? или что ? что за маневры епппп

НЕ знаю, тема китайского шобла не раскрыта, и раскрывать ее не собираюсь.По поводу отказа общаться на английском тоже такое подумал - потом чтобы сказать « мы говорили что жить будет 20-30 человек, а переводчик неправильно перевел 2-3».В чем им смысл искать однуху в новом доме с приличным ремонтом, а не треху в совкошлаке, где им были бы рады - не понимаю.В итоге сказал брокеру что готов снизиться на 500 грн, и он оперативно привел девушку, которая правда с маленькой собачкой (такой микроскопической, которые в сумках носятся и срут там же).Девка сняла бы и дороже, но блин, я оказался морально не стойким - это первый пристой длиной неделю в моем опыте лордизма.С горя взял увеличенный залог за собаку.Девке пофиг на деньги - платит я так понимаю ее папик.Короче, в растроеных чуствах, еще и попал на 730 грн на химчистку подушек - прошлый квартирант их обрыгал или шо, такие пятна, а я не заметил.А своих подушек у нее нет. Блин, снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$ в Эпике.Вобщем, поехали в Оушен трынькать бабки, а тут конечно аншлаг, не пройти ни проехать.ЗЫ: по итогу: с данной хаты аренду увеличить не удалось, а получилось -500грн к тому что было, минус 1 неделя простоя (считай -25% от месячной аренды), -730 грн на химчистку и -1500 платежей УК (там специфический момент, но я заплатил).Такой вот бизнес блин((