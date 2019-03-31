у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:49
у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
Ваш Зепутат
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54
Ну химчистка же не 1 подушки, а всего постельного набора.
Но ваше замечание в точку.
Я бы может и не химчистил, если бы заранее знал сколько стоит. Я приехал в химчистку, а мне назвали стоимость. Решил уже чистить, хотя немного дороже можно было бы купить все новое, хотя и самое дешевое.
Но смысл поста не в этом - и так и эдак - это влет лендлорда.
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