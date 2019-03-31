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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:49
investorkiev написав:
попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$
у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
Ваш Зепутат
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antonivs3
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54
antonivs3 написав: investorkiev написав:
попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$
у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
Ну химчистка же не 1 подушки, а всего постельного набора.
Но ваше замечание в точку.
Я бы может и не химчистил, если бы заранее знал сколько стоит. Я приехал в химчистку, а мне назвали стоимость. Решил уже чистить, хотя немного дороже можно было бы купить все новое, хотя и самое дешевое.
Но смысл поста не в этом - и так и эдак - это влет лендлорда.
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investorkiev
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42
investorkiev написав:
В итоге сказал брокеру
investorkiev написав:
С горя взял увеличенный залог
investorkiev написав:
Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.
а чего у вас во всех сообщениях о себе то в женском роде то в мужском ?
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:53
Alex6
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Мизантрóп
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