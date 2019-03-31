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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1632163316341635

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:49

  investorkiev написав:попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$

у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша :mrgreen:
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$

у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша :mrgreen:


Ну химчистка же не 1 подушки, а всего постельного набора.
Но ваше замечание в точку.
Я бы может и не химчистил, если бы заранее знал сколько стоит. Я приехал в химчистку, а мне назвали стоимость. Решил уже чистить, хотя немного дороже можно было бы купить все новое, хотя и самое дешевое.

Но смысл поста не в этом - и так и эдак - это влет лендлорда.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:В итоге сказал брокеру

  investorkiev написав:С горя взял увеличенный залог


  investorkiev написав:Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.


а чего у вас во всех сообщениях о себе то в женском роде то в мужском ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:53

Alex6
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Мизантрóп
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