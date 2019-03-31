у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:49
у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша
Ваш Зепутат
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54
Ну химчистка же не 1 подушки, а всего постельного набора.
Но ваше замечание в точку.
Я бы может и не химчистил, если бы заранее знал сколько стоит. Я приехал в химчистку, а мне назвали стоимость. Решил уже чистить, хотя немного дороже можно было бы купить все новое, хотя и самое дешевое.
Но смысл поста не в этом - и так и эдак - это влет лендлорда.
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:53
Alex6
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:07
Ймовірно дійство відбувалося у барі на кшталт "Блакитної устриці". Людям з мізками кольору веселки важко у житті дотримуватися статевої визначеності. Я до них ставлюся з розумінням, терпляче. Сподіваюся, усі колеги на форумі не страждають на фобію до рожево-блакитних сестро-братів ?? Мене у сповіді Трібєкі цікавить лише одне питання: усі описані спілкування з клієнтами відбувалися у стояку на вул. Крушельницької ?? Питання чисто професійне, бо маю трохи ближче до м "Харківська" квартиру в оренді. На днях підвищив ставку на 800 грн. Клієнти навіть не скривилися, що активно проявлялося у попередні роки.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
мне фиолетово)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:36
[quote="4751738:ihorkyiv»] Мене у сповіді Трібєкі цікавить лише одне питання: усі описані спілкування з клієнтами відбувалися у стояку на вул. Крушельницької ?? Питання чисто професійне, бо маю трохи ближче до м "Харківська" квартиру в оренді. На днях підвищив ставку на 800 грн. Клієнти навіть не скривилися, що активно проявлялося у попередні роки.[/quote]
Нет, это речь о другом комплексе, правый берег, закрытая территория, недобизнес-класс.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:49
Наши не лучше , было у меня , звонит рыло , есть семейная пара из Запорожья, заходят рыло и чувак , спрашиваю чела вы будете жить и жена? Нет , будут жить мои сотрудники , три парня ,вы не беспокойтесь они... , бла,бла,бла, так кровати две , та ничего они уживуться.
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