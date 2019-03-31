RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1632163316341635

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.6 5 61
Виросли більш як на 50%
18%
11
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:49

  investorkiev написав:попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$

у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша :mrgreen:
Ваш Зепутат
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1611
З нами з: 07.08.17
Подякував: 785 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:54

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$

у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша :mrgreen:


Ну химчистка же не 1 подушки, а всего постельного набора.
Но ваше замечание в точку.
Я бы может и не химчистил, если бы заранее знал сколько стоит. Я приехал в химчистку, а мне назвали стоимость. Решил уже чистить, хотя немного дороже можно было бы купить все новое, хотя и самое дешевое.

Но смысл поста не в этом - и так и эдак - это влет лендлорда.
investorkiev
 
Повідомлень: 935
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:В итоге сказал брокеру

  investorkiev написав:С горя взял увеличенный залог


  investorkiev написав:Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.


а чего у вас во всех сообщениях о себе то в женском роде то в мужском ?
Alex6
 
Повідомлень: 619
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:53

Alex6
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 03.12.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:07

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:В итоге сказал брокеру

  investorkiev написав:С горя взял увеличенный залог


  investorkiev написав:Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.


а чего у вас во всех сообщениях о себе то в женском роде то в мужском ?

Ймовірно дійство відбувалося у барі на кшталт "Блакитної устриці". Людям з мізками кольору веселки важко у житті дотримуватися статевої визначеності. Я до них ставлюся з розумінням, терпляче. Сподіваюся, усі колеги на форумі не страждають на фобію до рожево-блакитних сестро-братів ?? Мене у сповіді Трібєкі цікавить лише одне питання: усі описані спілкування з клієнтами відбувалися у стояку на вул. Крушельницької ?? Питання чисто професійне, бо маю трохи ближче до м "Харківська" квартиру в оренді. На днях підвищив ставку на 800 грн. Клієнти навіть не скривилися, що активно проявлялося у попередні роки.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 489
З нами з: 01.05.17
Подякував: 89 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  ihorkyiv написав:Я до них ставлюся з розумінням, терпляче. Сподіваюся, усі колеги на форумі не страждають на фобію до рожево-блакитних сестро-братів ??
мне фиолетово)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 03.12.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:36

[quote="4751738:ihorkyiv»] Мене у сповіді Трібєкі цікавить лише одне питання: усі описані спілкування з клієнтами відбувалися у стояку на вул. Крушельницької ?? Питання чисто професійне, бо маю трохи ближче до м "Харківська" квартиру в оренді. На днях підвищив ставку на 800 грн. Клієнти навіть не скривилися, що активно проявлялося у попередні роки.[/quote]

Нет, это речь о другом комплексе, правый берег, закрытая территория, недобизнес-класс.
investorkiev
 
Повідомлень: 935
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:49

  investorkiev написав:Сегодня доехали китайцы на просмотр.

Приходит брокер и два мужика. Один оказался переводчиком, второй - китайцем-клиентом. Разговаривать на английском отказался на отрез, только через переводчика.
Спрашиваю: а кто будет жить?
-я и несколько коллег
- ??? мне говорили что будет жить китайская семейная пара муж+жена
- ну, может жить вдвоем
- а спать как? Там кровать одна?
- можем спать и вместе
- ??? с коллегой?

Я еще злая была - вчера на безденежье пили водку, а не МОЕТ, вобщем, со скандалом послала их.

Теперь ломится барышня с чихуа-хуа. Ну что за арендаторы пошли.... Я в печали. Так вот и рушатся бизнеса...

Наши не лучше , было у меня , звонит рыло , есть семейная пара из Запорожья, заходят рыло и чувак , спрашиваю чела вы будете жить и жена? Нет , будут жить мои сотрудники , три парня :mrgreen: ,вы не беспокойтесь они... , бла,бла,бла, так кровати две , та ничего они уживуться.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1929
З нами з: 23.05.14
Подякував: 460 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:26

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Лендлорд на днях спросил, как долго мы еще собираемся квартиру снимать. Вопрос мне не понравился. Я не ответил. Но, к чему бы это, друзья? Я его что, чем-то обидел?

Вот гад, он Вас и в Ташкенте достал

Только приземлился и посыпалось:пропущенные звонки, смски, вайбермески. Везде немой вопрос: когда собираемся съезжать?
Не, ну это можно выдержать? Отключил телефон. Я устал.
airmax78
 
Повідомлень: 31631
З нами з: 25.10.12
Подякував: 812 раз.
Подякували: 3673 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:46

  Мизантрóп написав:
  ihorkyiv написав:Я до них ставлюся з розумінням, терпляче. Сподіваюся, усі колеги на форумі не страждають на фобію до рожево-блакитних сестро-братів ??
мне фиолетово)

[color=#808080][/color]
фиолетовый, что снимаешь, хрущь?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10924
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1016 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 1632163316341635
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, jump, Vadim V і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1781, 1782, 1783
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
17827 1495147
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 21:01
investorkiev
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1067
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183441
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (228)
21.09.2019 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.