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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:07
airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Лендлорд на днях спросил, как долго мы еще собираемся квартиру снимать. Вопрос мне не понравился. Я не ответил. Но, к чему бы это, друзья? Я его что, чем-то обидел?
Вот гад, он Вас и в Ташкенте достал
Только приземлился и посыпалось:пропущенные звонки, смски, вайбермески. Везде немой вопрос: когда собираемся съезжать?
Не, ну это можно выдержать? Отключил телефон. Я устал.
матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.
а ваш лендлорд какой-то слюнтяй. Не может надавить даже на вас - подкаблучника, который даже тещи боялся (и смотрел Интер на новый год).
Я бы на месте вашего лендлорда либо поручил вести переговоры с вами своей жене/маме, либо нанял бы специально обученного человека.
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investorkiev
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:33
investorkiev написав:
матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.
Арендаторов "серых мышек" наоборот неохотно беру. Откуда там деньги?
Арендатор приехал в Киев, чтобы сражаться за денежные знаки как бойцовская собака на ринге. А я угол этого ринга собственно ему и сдаю в аренду
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UA
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:40
investorkiev написав: airmax78 написав:
Только приземлился и посыпалось:пропущенные звонки, смски, вайбермески. Везде немой вопрос: когда собираемся съезжать?
Не, ну это можно выдержать? Отключил телефон. Я устал.
матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.
а ваш лендлорд какой-то слюнтяй. Не может надавить даже на вас - подкаблучника, который даже тещи боялся (и смотрел Интер на новый год).
Я бы на месте вашего лендлорда либо поручил вести переговоры с вами своей жене/маме, либо нанял бы специально обученного человека.
Слава Богу, что мой арендодатель не читает эту ветку. Не то, чтобы Вы рабочие варианты предлагали, но я уже устал от его затей срубить с меня деньги.
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airmax78
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:55
UA написав: investorkiev написав:
матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.
Арендаторов "серых мышек" наоборот неохотно беру. Откуда там деньги?
Арендатор приехал в Киев, чтобы сражаться за денежные знаки как бойцовская собака на ринге. А я угол этого ринга собственно ему и сдаю в аренду
УА жги дальше
кстати как там с автоматами входными в НЛ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:10
Кстати, заметили - чем богаче человек, чем больше у него недвижимости - тем больше у него загонов?
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investorkiev
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