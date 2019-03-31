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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1633163416351636

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:40

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Только приземлился и посыпалось:пропущенные звонки, смски, вайбермески. Везде немой вопрос: когда собираемся съезжать?
Не, ну это можно выдержать? Отключил телефон. Я устал.


матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.

а ваш лендлорд какой-то слюнтяй. Не может надавить даже на вас - подкаблучника, который даже тещи боялся (и смотрел Интер на новый год).

Я бы на месте вашего лендлорда либо поручил вести переговоры с вами своей жене/маме, либо нанял бы специально обученного человека.

Слава Богу, что мой арендодатель не читает эту ветку. Не то, чтобы Вы рабочие варианты предлагали, но я уже устал от его затей срубить с меня деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:55

  UA написав:
  investorkiev написав:матерый лендлорд мне когда-то говорил: сдавать нужно тому, над кем ты сможешь морально доминировать. у арендатора должен быть слабый ранговый потенциал в человеческой стае.

Арендаторов "серых мышек" наоборот неохотно беру. Откуда там деньги?
Арендатор приехал в Киев, чтобы сражаться за денежные знаки как бойцовская собака на ринге. А я угол этого ринга собственно ему и сдаю в аренду :D

УА жги дальше

кстати как там с автоматами входными в НЛ???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:10

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, заметили - чем богаче человек, чем больше у него недвижимости - тем больше у него загонов?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 07:26

  investorkiev написав:Кстати, заметили - чем богаче человек, чем больше у него недвижимости - тем больше у него загонов?

Это нормально. Как писал незабвенный Юра-теплотехник: каждая квартира - это пенис. А пенис очень влияет на психику. И если у тебя 10-15 пенисов - я вообще не понимаю как эти люди на свете живут. Они же земли под ногами не чувствуют. Ставят себя над обществом и законом.
#многопенисныемародеры
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»

Но сейчас как-то уже нет такого натужного скрипа при уплате аренды. Что это? Аренда стала доступной? Все платят и радуются качественно предоставленным услугам по временному проживанию в г. Киеве и понимают что цена за эту услугу оправдана?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:30

  investorkiev написав:Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»



Трохи не так, наявність квартир можна порівняти з довжиною пенісу, де 1 квартира дорівнює 1 см.
Якщо менше 10 см, то статеве життя нагадує життя імпотента, звісно краще ніж у останнього, але від незадоволення партнера,вимушений їх часто змінювати-тобто життя нестабільне.
Від 15 см до 20-життя комфортне і привабливе, стабільні партнери і всі задоволені.
Вище 20 см-вже відчувається якийсь діскомфорт, деякі партнери вже навіть побаюваться вступати з вами в стосунки, а ви відчуваєте незадоволеність, бо боїтесь сильно встромити на всю довжину. :)
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:47

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Фубля
#лендлорди_збоченці
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:55

  investorkiev написав:Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»

Но сейчас как-то уже нет такого натужного скрипа при уплате аренды. Что это? Аренда стала доступной? Все платят и радуются качественно предоставленным услугам по временному проживанию в г. Киеве и понимают что цена за эту услугу оправдана?

Да сейчас, конечно. У меня был по этому поводу откровенный разговор с моим арендодателем. Он меня спрашивал, почему я задерживаю оплату. Я ему честно все разложил по полкам: вот на еду, вот на школу и танцы для дочки, вот на брендовую одежду и обувь, вот на поездки за границу, вот на женщину, которая приходит убирать его гребаную квартиру... и условно 1куе я должен откладывать на покупку квартиры (чтобы не кормить его вечно). И это все защищенные статьи. Я могу их только увеличивать, но никак не сокращать. Все что остается - я могу потратить на аренду. Просто далеко не всегда что-то остается.
Ему просто нечего было возразить и какое-то время он меня не доставал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:02

  sinus написав:
  investorkiev написав:Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»



Трохи не так, наявність квартир можна порівняти з довжиною пенісу, де 1 квартира дорівнює 1 см.
Якщо менше 10 см, то статеве життя нагадує життя імпотента, звісно краще ніж у останнього, але від незадоволення партнера,вимушений їх часто змінювати-тобто життя нестабільне.
Від 15 см до 20-життя комфортне і привабливе, стабільні партнери і всі задоволені.
Вище 20 см-вже відчувається якийсь діскомфорт, деякі партнери вже навіть побаюваться вступати з вами в стосунки, а ви відчуваєте незадоволеність, бо боїтесь сильно встромити на всю довжину. :)


Гениально
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:19

  investorkiev написав:
  sinus написав:
  investorkiev написав:Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»



Трохи не так, наявність квартир можна порівняти з довжиною пенісу, де 1 квартира дорівнює 1 см.
Якщо менше 10 см, то статеве життя нагадує життя імпотента, звісно краще ніж у останнього, але від незадоволення партнера,вимушений їх часто змінювати-тобто життя нестабільне.
Від 15 см до 20-життя комфортне і привабливе, стабільні партнери і всі задоволені.
Вище 20 см-вже відчувається якийсь діскомфорт, деякі партнери вже навіть побаюваться вступати з вами в стосунки, а ви відчуваєте незадоволеність, бо боїтесь сильно встромити на всю довжину. :)


Гениально

Это омерзительно. У меня в этом месте гильотинка стоит. Если какой много/длиннопенисный мародер попробует "встромити на всю довжину" - останется без пениса.
airmax78
 
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