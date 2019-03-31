Додано: Нед 22 вер, 2019 12:55

investorkiev написав: Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»



Но сейчас как-то уже нет такого натужного скрипа при уплате аренды. Что это? Аренда стала доступной? Все платят и радуются качественно предоставленным услугам по временному проживанию в г. Киеве и понимают что цена за эту услугу оправдана? Кстати, мы незаслуженно забыли формулу «квартира=пенис» и формулировку «многопенисные мародеры»Но сейчас как-то уже нет такого натужного скрипа при уплате аренды. Что это? Аренда стала доступной? Все платят и радуются качественно предоставленным услугам по временному проживанию в г. Киеве и понимают что цена за эту услугу оправдана?

Да сейчас, конечно. У меня был по этому поводу откровенный разговор с моим арендодателем. Он меня спрашивал, почему я задерживаю оплату. Я ему честно все разложил по полкам: вот на еду, вот на школу и танцы для дочки, вот на брендовую одежду и обувь, вот на поездки за границу, вот на женщину, которая приходит убирать его гребаную квартиру... и условно 1куе я должен откладывать на покупку квартиры (чтобы не кормить его вечно). И это все защищенные статьи. Я могу их только увеличивать, но никак не сокращать. Все что остается - я могу потратить на аренду. Просто далеко не всегда что-то остается.Ему просто нечего было возразить и какое-то время он меня не доставал.