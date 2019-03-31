Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.