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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 23:31
airmax78 написав:
Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 05:50
Я не развлекаю вас, я воодушевляю тех, кто приходит в уныние, начитавшись ваших обсуждений о том, как вы им со следущего месяца в очередной раз поднимете арендную плату, или как будете выселять если что и т.д. и т.п.
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