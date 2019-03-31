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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 23:31
airmax78 написав:
Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 05:50
Я не развлекаю вас, я воодушевляю тех, кто приходит в уныние, начитавшись ваших обсуждений о том, как вы им со следущего месяца в очередной раз поднимете арендную плату, или как будете выселять если что и т.д. и т.п.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 07:30
dir написав: airmax78 написав:
Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Пон 23 вер, 2019 07:58
Frant написав: dir написав: airmax78 написав:
Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Отнюдь.Даже поблагодарил человека за то, что он развлекает.
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dir
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