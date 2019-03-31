Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Я не развлекаю вас, я воодушевляю тех, кто приходит в уныние, начитавшись ваших обсуждений о том, как вы им со следущего месяца в очередной раз поднимете арендную плату, или как будете выселять если что и т.д. и т.п.
airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.
Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Отнюдь.Даже поблагодарил человека за то, что он развлекает.
Хозяева квартиры переехали в Тетрис, но продавать эту квартиру не хотят (верят в дорожай). А держать ее закрытой - дорогова-то. Только так я могу объяснить эти арендные ставки. И да, однуха в ЦП за 1куе сосет против трехи на Панаса Мирного с машиноместом в комплекте. Кстати, на Домике есть фото этого дома сразу после сдачи - симпатичный дом был. Но как же его изуродовали переостеклениями, спутниковыми антеннами и, особенно, кондерами.