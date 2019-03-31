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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1634163516361637

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:31

  airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.

Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 05:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я не развлекаю вас, я воодушевляю тех, кто приходит в уныние, начитавшись ваших обсуждений о том, как вы им со следущего месяца в очередной раз поднимете арендную плату, или как будете выселять если что и т.д. и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:30

  dir написав:
  airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.

Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.

Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:58

  Frant написав:
  dir написав:
  airmax78 написав:Больно и горько все это читать. Была бы у меня психика послабее - вы бы меня тут до суицида довели. Одно я понял на этой ветке: сытый голодному не товарищ.

Это вы то голодный при таком количестве "защищённых" статей вашего бюджета!? Да ваш арендодатель и мечтать о таком никогда не мог, ограничивая себя во многом ради присовокупления площадей под сдачу. И вообще меня не покидает ощущение вымышленности истории ваших отношений с арендодателем. Вы изображаете их как ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.

Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????

Отнюдь.Даже поблагодарил человека за то, что он развлекает.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Памятник деньгам (с)
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-4- ... d0a51f9bff
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:09

Двушка АППС-ка, бабушатник, до метро Житомирская 10мин пешком - за сколько посоветуете сдать минимум?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:35

  UA написав:Памятник деньгам (с)
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-4- ... d0a51f9bff


Очень неуютный ремонт... такие цвета плитки...

Интересно, сколько в нее вложено денег (покупка+ремонт)?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:09

  investorkiev написав:
  UA написав:Памятник деньгам (с)
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-4- ... d0a51f9bff


Очень неуютный ремонт... такие цвета плитки...

Интересно, сколько в нее вложено денег (покупка+ремонт)?

Цвета модные... в 2006 году.
Интереснее, сколько денег сейчас оттуда можно вынять?
Вот ещё
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-sdam- ... 52582.html
Это цена с подземным паркингом
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:14

  UA написав:
  investorkiev написав:
  UA написав:Памятник деньгам (с)
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-4- ... d0a51f9bff


Очень неуютный ремонт... такие цвета плитки...

Интересно, сколько в нее вложено денег (покупка+ремонт)?

Цвета модные... в 2006 году.
Интереснее, сколько денег сейчас оттуда можно вынять?
Вот ещё
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-sdam- ... 52582.html
Это цена с подземным паркингом

Хозяева квартиры переехали в Тетрис, но продавать эту квартиру не хотят (верят в дорожай). А держать ее закрытой - дорогова-то. Только так я могу объяснить эти арендные ставки. И да, однуха в ЦП за 1куе сосет против трехи на Панаса Мирного с машиноместом в комплекте.
Кстати, на Домике есть фото этого дома сразу после сдачи - симпатичный дом был. Но как же его изуродовали переостеклениями, спутниковыми антеннами и, особенно, кондерами.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А в чем логика что 1к в Тетрисе = 3к +паркоместо в Короне?

Значит ли это что через 15 лет 3к в Тетрисе обесценятся в 3 раза?
investorkiev
 
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