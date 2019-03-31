Сразу видно, что не шаришь в рекламном бизнесе.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:57
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:25
UA
шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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