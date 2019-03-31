Сразу видно, что не шаришь в рекламном бизнесе.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:57
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:25
UA
шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Вів 24 вер, 2019 08:38
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:22
адвокат об аренде -
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:29
Перспективы стоимости услуг ремонта
Открыл тендер на днях на всеработники, ищу себе бригаду на ремонт под ключ на бл. будущее, когда курса бакса подростет )))
Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было (курс 27) / стало (курс 24):
укладка плитки 200 (7.4$) / 300 (12.5$)
укладка ламината 50 (1.9%$) / 100 (4.2$)
покраска стен 25 (0.9$) / 60 (2.5$)
Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.
Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
- какие у нас перспективы по ценам на данные услуги? Рост, стагнация или падение?
p.s. Добавил цену в баксах еще.
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 25 вер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:55
в 2010 помню плитка за метр стоила 12-15у.е.
Но тогда не было такого обьема новостроев с ремонтами и такого массового свала работников. Мое ИМХО -однозначно переплюнем пик
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