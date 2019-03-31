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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1635163616371638

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:57

  investorkiev написав:А в чем логика что 1к в Тетрисе = 3к +паркоместо в Короне?

Сразу видно, что не шаришь в рекламном бизнесе.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:25

UA
шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:38

  Прохожий написав:UA
шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?

та да , на мой вопрос про 25 так и не ответил. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:22

адвокат об аренде - https://www.youtube.com/watch?v=JDY-OnjVq8E
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:29

Перспективы стоимости услуг ремонта

Открыл тендер на днях на всеработники, ищу себе бригаду на ремонт под ключ на бл. будущее, когда курса бакса подростет :))))

Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было (курс 27) / стало (курс 24):

укладка плитки 200 (7.4$) / 300 (12.5$)
укладка ламината 50 (1.9%$) / 100 (4.2$)
покраска стен 25 (0.9$) / 60 (2.5$)

Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.

Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
- какие у нас перспективы по ценам на данные услуги? Рост, стагнация или падение?

p.s. Добавил цену в баксах еще.
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 25 вер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 15:55

  change_pm написав:Открыл тендер на днях на всеработники, ищу себе бригаду на ремонт под ключ на бл. будущее, когда курса бакса подростет :))))

Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было / стало:

укладка плитки 200 / 300
укладка ламината 50 / 100
покраска стен 25 / 60

Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.

Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
- какие у нас перспективы по ценам на данные услуги? Рост, стагнация или падение?


в 2010 помню плитка за метр стоила 12-15у.е.

Но тогда не было такого обьема новостроев с ремонтами и такого массового свала работников. Мое ИМХО -однозначно переплюнем пик
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 18:26

  Frant написав:
  dir написав:Вы изображаете ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.

Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????

Не более, чем мое мнение, но шутка остается шуткой раз 10 подряд, после чего вызывает уже не улыбку, а только досаду..
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:07

  change_pm написав:Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было (курс 27) / стало (курс 24):

укладка плитки 200 (7.4$) / 300 (12.5$)
Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.

Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
В 2012 плитка 8$
осторожно, пишу из провинции
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