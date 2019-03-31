Додано: Пон 23 вер, 2019 20:25

UA

шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

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