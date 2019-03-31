|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:57
investorkiev написав:
А в чем логика что 1к в Тетрисе = 3к +паркоместо в Короне?
Сразу видно, что не шаришь в рекламном бизнесе.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4544
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 512 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 20:25
UA
шарящий во всех вопросах, так а чё там в ЦП с вводными автоматами и мощностью?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10941
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 463 раз.
- Подякували: 1018 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:22
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:29
Открыл тендер на днях на всеработники, ищу себе бригаду на ремонт под ключ на бл. будущее, когда курса бакса подростет
)))
Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было (курс 27) / стало (курс 24):
укладка плитки 200 (7.4$) / 300 (12.5$)
укладка ламината 50 (1.9%$) / 100 (4.2$)
покраска стен 25 (0.9$) / 60 (2.5$)
Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.
Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
- какие у нас перспективы по ценам на данные услуги? Рост, стагнация или падение?
p.s. Добавил цену в баксах еще.
Востаннє редагувалось change_pm
в Сер 25 вер, 2019 16:21, всього редагувалось 1 раз.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 15:55
change_pm написав:
Открыл тендер на днях на всеработники, ищу себе бригаду на ремонт под ключ на бл. будущее, когда курса бакса подростет
)))
Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было / стало:
укладка плитки 200 / 300
укладка ламината 50 / 100
покраска стен 25 / 60
Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.
Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
- какие у нас перспективы по ценам на данные услуги? Рост, стагнация или падение?
в 2010 помню плитка за метр стоила 12-15у.е.
Но тогда не было такого обьема новостроев с ремонтами и такого массового свала работников. Мое ИМХО -однозначно переплюнем пик
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 18:26
Frant написав: dir написав:
Вы изображаете ваши отношения с существом низшего порядка, дурачком, который жалобно смотрит вам в рот в надежде, а не вывалится ли что-то из него после употребления вами всех "защищённых" статей. Вы просто фантазёр. Спасибо, что нас развлекаете.
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Не более, чем мое мнение, но шутка остается шуткой раз 10 подряд, после чего вызывает уже не улыбку, а только досаду..
Ваш Зепутат
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1613
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 785 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:07
change_pm написав:
Посмотрел на расценки той бригады, что мне 1,5 года назад ремонт делала, вот пару позиций - было (курс 27) / стало (курс 24):
укладка плитки 200 (7.4$) / 300 (12.5$)
Особенно теперешние цены приятно смотрятся с курсом бакса.
Вопросы такие:
- какие максимальные цены в баксах были в 2008 / 2013 годах на такие же работы? Мы уже их перебили?
В 2012 плитка 8$
осторожно, пишу из провинции
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 21:21
vhata написав:
В 2012 плитка 8$
это в каком городе?
раньше было разделение по ценам между Киевом и к примеру Житомиром.
Сейчас уже почти нет - отовсюду ходят удобные бусики в Краков.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:48
antonivs3 написав: Frant написав:
Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????
Не более, чем мое мнение, но шутка остается шуткой раз 10 подряд, после чего вызывает уже не улыбку, а только досаду..
Сколько раз здесь шутили об очередном поднятии арендной платы или сдаче квартиры за какие-то абсолютно нереальные деньги? 30? 40? Это просто моя реакция на эти неудачные шутки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31737
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 814 раз.
- Подякували: 3681 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18295
|1545179
|
|
|8
|1102
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183528
|
|