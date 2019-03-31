Сколько раз здесь шутили об очередном поднятии арендной платы или сдаче квартиры за какие-то абсолютно нереальные деньги? 30? 40? Это просто моя реакция на эти неудачные шутки.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 вер, 2019 22:48
Сколько раз здесь шутили об очередном поднятии арендной платы или сдаче квартиры за какие-то абсолютно нереальные деньги? 30? 40? Это просто моя реакция на эти неудачные шутки.
Додано: Чет 26 вер, 2019 06:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
Мои впечатления - спрос есть, но и предложения дохрена.
Невзирая на агрессивную рекламную компанию на основных, и не только, ресурсах, первые просмотры начались со второй недели рекламирования. Фактически, снял третий или четвертый соискатель. До этого момента соискатели просто не доезжали - брали пачку на просмотр и останавливались не доехав до "студии мечты" .
Ценник двигал очень креативно и до момента первого просмотра он успел опуститься на 13 %, причем, сдавал через маклера, если обычно я начинаю с максимально разумного ценника и медленно опускаюсь, а маклер меня теребит, что это дорого и надо двигать вниз, то сейчас если и был некоторый скептицизм на начальной цене, то мои требования по снижению цены очень скоро стали вызывать недоумение и даже протест у маклера, что, мол, это неразумно и очень дешево.
Ввиду вышеизложенного, рассказы о драках у подъезда смотрятся не очень убедительными.
При этом, следует учесть,что на рынок вышла бренд-нью квартира со всем новым в начинке и хоть и не изобильной, но вполне качественной комплектацией всем новым и не самым далеко дешевым.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:11
О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!
осторожно, пишу из провинции
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:27
Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?
Я тоже сдал только после того как подвинулся на 12% от хотелки, но я крепко стоял и не двигался три месяца , а звонков можно сказать что вообще не было, может цена пугала , но в ЖК у всех такие же +- хотелки , не хотел выделяться.
Додано: Чет 26 вер, 2019 10:46
Vadim V
Что за ЖК и адекватны ли хотелки(какая сумма и сколько кв.м.)?
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:50
я бы для начала уточнил сколько там чесать до метра, а потом уже про площадь и цену спрашивал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08
Додано: Чет 26 вер, 2019 12:25
так у нас то есть)
коля многократно заявлял шо ему нет дела ни до центра ни до метро - но действительность ему какбэ намекает шо это его личные подробности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|