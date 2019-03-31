rjkz написав:

Мои впечатления - спрос есть, но и предложения дохрена.

Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...Невзирая на агрессивную рекламную компанию на основных, и не только, ресурсах, первые просмотры начались со второй недели рекламирования. Фактически, снял третий или четвертый соискатель. До этого момента соискатели просто не доезжали - брали пачку на просмотр и останавливались не доехав до "студии мечты"Ценник двигал очень креативно и до момента первого просмотра он успел опуститься на 13 %, причем, сдавал через маклера, если обычно я начинаю с максимально разумного ценника и медленно опускаюсь, а маклер меня теребит, что это дорого и надо двигать вниз, то сейчас если и был некоторый скептицизм на начальной цене, то мои требования по снижению цены очень скоро стали вызывать недоумение и даже протест у маклера, что, мол, это неразумно и очень дешево.Ввиду вышеизложенного, рассказы о драках у подъезда смотрятся не очень убедительными.При этом, следует учесть,что на рынок вышла бренд-нью квартира со всем новым в начинке и хоть и не изобильной, но вполне качественной комплектацией всем новым и не самым далеко дешевым.