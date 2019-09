Додано: Чет 26 вер, 2019 11:50

Vadim V написав: Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?

Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?



я бы для начала уточнил сколько там чесать до метра, а потом уже про площадь и цену спрашивал я бы для начала уточнил сколько там чесать до метра, а потом уже про площадь и цену спрашивал

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.