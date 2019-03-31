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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 22:48

  antonivs3 написав:
  Frant написав:Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????

Не более, чем мое мнение, но шутка остается шуткой раз 10 подряд, после чего вызывает уже не улыбку, а только досаду..

Сколько раз здесь шутили об очередном поднятии арендной платы или сдаче квартиры за какие-то абсолютно нереальные деньги? 30? 40? Это просто моя реакция на эти неудачные шутки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 06:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
Мои впечатления - спрос есть, но и предложения дохрена.
Невзирая на агрессивную рекламную компанию на основных, и не только, ресурсах, первые просмотры начались со второй недели рекламирования. Фактически, снял третий или четвертый соискатель. До этого момента соискатели просто не доезжали - брали пачку на просмотр и останавливались не доехав до "студии мечты" :lol: .
Ценник двигал очень креативно и до момента первого просмотра он успел опуститься на 13 %, причем, сдавал через маклера, если обычно я начинаю с максимально разумного ценника и медленно опускаюсь, а маклер меня теребит, что это дорого и надо двигать вниз, то сейчас если и был некоторый скептицизм на начальной цене, то мои требования по снижению цены очень скоро стали вызывать недоумение и даже протест у маклера, что, мол, это неразумно и очень дешево.
Ввиду вышеизложенного, рассказы о драках у подъезда смотрятся не очень убедительными.
При этом, следует учесть,что на рынок вышла бренд-нью квартира со всем новым в начинке и хоть и не изобильной, но вполне качественной комплектацией всем новым и не самым далеко дешевым.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:11

  rjkz написав:Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...

О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:27

  rjkz написав:Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
Мои впечатления - спрос есть, но и предложения дохрена.
Невзирая на агрессивную рекламную компанию на основных, и не только, ресурсах, первые просмотры начались со второй недели рекламирования. Фактически, снял третий или четвертый соискатель. До этого момента соискатели просто не доезжали - брали пачку на просмотр и останавливались не доехав до "студии мечты" :lol: .
Ценник двигал очень креативно и до момента первого просмотра он успел опуститься на 13 %, причем, сдавал через маклера, если обычно я начинаю с максимально разумного ценника и медленно опускаюсь, а маклер меня теребит, что это дорого и надо двигать вниз, то сейчас если и был некоторый скептицизм на начальной цене, то мои требования по снижению цены очень скоро стали вызывать недоумение и даже протест у маклера, что, мол, это неразумно и очень дешево.
Ввиду вышеизложенного, рассказы о драках у подъезда смотрятся не очень убедительными.
При этом, следует учесть,что на рынок вышла бренд-нью квартира со всем новым в начинке и хоть и не изобильной, но вполне качественной комплектацией всем новым и не самым далеко дешевым.

Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?
Я тоже сдал только после того как подвинулся на 12% от хотелки, но я крепко стоял и не двигался три месяца :oops: , а звонков можно сказать что вообще не было, может цена пугала :? , но в ЖК у всех такие же +- хотелки , не хотел выделяться.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:46

Vadim V
Что за ЖК и адекватны ли хотелки(какая сумма и сколько кв.м.)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:50

  Vadim V написав:Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?


я бы для начала уточнил сколько там чесать до метра, а потом уже про площадь и цену спрашивал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:08

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Коля , какая общая площадь и за сколько сдали?


я бы для начала уточнил сколько там чесать до метра, а потом уже про площадь и цену спрашивал

Да я привык шо у нас его практически нету, грунты тяжёлые :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:25

  Vadim V написав:Да я привык шо у нас его практически нету, грунты тяжёлые :mrgreen:


так у нас то есть)
коля многократно заявлял шо ему нет дела ни до центра ни до метро - но действительность ему какбэ намекает шо это его личные подробности
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:10

  airmax78 написав:
  antonivs3 написав:
  Frant написав:Аеромакс жартує, як правило. Ви що, жартів зовсім не розумієте????

Не более, чем мое мнение, но шутка остается шуткой раз 10 подряд, после чего вызывает уже не улыбку, а только досаду..

Сколько раз здесь шутили об очередном поднятии арендной платы или сдаче квартиры за какие-то абсолютно нереальные деньги? 30? 40? Это просто моя реакция на эти неудачные шутки.


Так это не шутки, лендлордам нужно кормить детей, платить репетиторам, возить на каникулы на море.

А аренда сама себя не поднимет и не заплатит.. нужно теребить арендатора
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вы тут обсуждали тему стука на арендодателей арендаторами. Но есть инициативные и небезразличные люди и среди ваших соседей:
Зображення
Так что не расслабляемся.
airmax78
 
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