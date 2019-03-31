|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08
investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:12
airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:24
dir написав:investorkiev
Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.
Та вы шо, и сами себе аренду поднимают?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:25
dir написав:airmax78
А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.
А стукачи не боятся хулиганов с куском водопроводной трубы?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18347
|1552047
|
|
|8
|1108
|
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
|
|455
|183557
|
|