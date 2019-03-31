RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08

investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.
dir
 
Повідомлень: 99
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:12

airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.
dir
 
Повідомлень: 99
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:24

  dir написав:investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.

Та вы шо, и сами себе аренду поднимают?
investorkiev
 
Повідомлень: 974
З нами з: 06.03.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:25

  dir написав:airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.


А стукачи не боятся хулиганов с куском водопроводной трубы?
investorkiev
 
Повідомлень: 974
З нами з: 06.03.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1637163816391640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 1833, 1834, 1835
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
18347 1552011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 15:23
Vlad442
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
Viareggio » Чет 13 чер, 2019 22:01
8 1108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2019 05:26
QIWIT
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183557
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76780)
26.09.2019 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.