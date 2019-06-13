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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08

investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.
dir
 
Повідомлень: 101
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:12

airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.
dir
 
Повідомлень: 101
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:24

  dir написав:investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.

Та вы шо, и сами себе аренду поднимают?
investorkiev
 
Повідомлень: 975
З нами з: 06.03.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:25

  dir написав:airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.


А стукачи не боятся хулиганов с куском водопроводной трубы?
investorkiev
 
Повідомлень: 975
З нами з: 06.03.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:32

  investorkiev написав: А стукачи не боятся хулиганов с куском водопроводной трубы?

нет, она ж пластиковая
Клаус
 
Повідомлень: 916
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:23

  investorkiev написав:
  dir написав:airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.


А стукачи не боятся хулиганов с куском водопроводной трубы?

А я прямо говорю соседям. Не демпингуйте. Вы знаете я сразу сообщаю куда посчитаю нужным. Я не позволю у меня квартирантов тырить. Это не стукачество. Это здоровая открытая, гласная конкуренция.
dir
 
Повідомлень: 101
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:35

  investorkiev написав:
  dir написав:investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.

Та вы шо, и сами себе аренду поднимают?

Вот вы Фома неверующий. И это то-же. Никогда не пересматриваю в период действия договора. Допустим арендатор за месяц до окончания договора сообщил, мол спасибо вам огромное за годы сотрудничества. Получил работу в другом районе, городе, стране. Обнялись и прослезились.За месяц до окончания договора или позднее спрашивают, можно ли было бы продлить по этой же цене или как?А я ему(ей) им предлагаю посмотреть популярные сайты, но вычленим риэлторские заманухи. Допустим находят они(я то-же для себя выполняю это своё же дом.задание)сопоставимое предложение реальной живой квартиры в том же доме или рядом, но нечто сопоставимое. Как правило от посредника.Выходят ко мне с предложением. У меня всегда такая же или немного меньше цена, но при этом без комиссии. Всем хорошо. Но это только когда я сразу не согласен продлить по той же цене.Я не г*** по 500-800 грн.подъёма. Оставляю как есть в этом случае.
dir
 
Повідомлень: 101
З нами з: 06.01.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 1637163816391640
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