Додано: Чет 26 вер, 2019 19:35

investorkiev написав: dir написав: investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд. Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.

Та вы шо, и сами себе аренду поднимают? Та вы шо, и сами себе аренду поднимают?

Вот вы Фома неверующий. И это то-же. Никогда не пересматриваю в период действия договора. Допустим арендатор за месяц до окончания договора сообщил, мол спасибо вам огромное за годы сотрудничества. Получил работу в другом районе, городе, стране. Обнялись и прослезились.За месяц до окончания договора или позднее спрашивают, можно ли было бы продлить по этой же цене или как?А я ему(ей) им предлагаю посмотреть популярные сайты, но вычленим риэлторские заманухи. Допустим находят они(я то-же для себя выполняю это своё же дом.задание)сопоставимое предложение реальной живой квартиры в том же доме или рядом, но нечто сопоставимое. Как правило от посредника.Выходят ко мне с предложением. У меня всегда такая же или немного меньше цена, но при этом без комиссии. Всем хорошо. Но это только когда я сразу не согласен продлить по той же цене.Я не г*** по 500-800 грн.подъёма. Оставляю как есть в этом случае.