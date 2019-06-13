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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:08
investorkiev Да? А мои как зайчики в клювике вовремя без напоминаний.Зачастую и раньше и наперёд.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:12
airmax78 А вот ещё ситуация. Сосед сдаёт в серую и демпингует. А я ж налоги плачу. Мне обидно. Он конкурентноспособнее из-за неуплаты налогов. Стучали. Плевать и налоговой и полиции.
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:24
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:25
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:32
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:23
А я прямо говорю соседям. Не демпингуйте. Вы знаете я сразу сообщаю куда посчитаю нужным. Я не позволю у меня квартирантов тырить. Это не стукачество. Это здоровая открытая, гласная конкуренция.
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:35
Вот вы Фома неверующий. И это то-же. Никогда не пересматриваю в период действия договора. Допустим арендатор за месяц до окончания договора сообщил, мол спасибо вам огромное за годы сотрудничества. Получил работу в другом районе, городе, стране. Обнялись и прослезились.За месяц до окончания договора или позднее спрашивают, можно ли было бы продлить по этой же цене или как?А я ему(ей) им предлагаю посмотреть популярные сайты, но вычленим риэлторские заманухи. Допустим находят они(я то-же для себя выполняю это своё же дом.задание)сопоставимое предложение реальной живой квартиры в том же доме или рядом, но нечто сопоставимое. Как правило от посредника.Выходят ко мне с предложением. У меня всегда такая же или немного меньше цена, но при этом без комиссии. Всем хорошо. Но это только когда я сразу не согласен продлить по той же цене.Я не г*** по 500-800 грн.подъёма. Оставляю как есть в этом случае.
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