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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:55
hume написав: dir написав:hume
Вам арендодателей показалось мало, вы решили до арендаторов докопаться.
Ну вы же сражаетесь за всё хорошее против всего плохого.
Я со всем имуществом сдаваться пришёл, но им и в этом случае пох было. Сказали, что мы вас не заставляем, мы вас не звали, если вы хотите, то пожалуйста, а вообще у нас нет времени. Так что на васю с квартирой три раза выкладывали они степлер.
А вы да, можете сообщить на соседа, только смотрите, чтоб он к вашему арендатору не докопался, или вам не нагадил по мелочи. Ведь если сосед подсирает, значит сам бог велел ответку послать. С соседями дружить надо, а то запенят вашего арендатора ночью, или холодной сваркой заделают дверь. Вариантов масса
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:01
dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
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hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:52
vhata написав: rjkz написав:
Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!
Спасибо, хотя слово "победа" к инфештиции 2008 года имеет довольно условное отношение.
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