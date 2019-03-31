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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:55

  hume написав:
  dir написав:hume Вам арендодателей показалось мало, вы решили до арендаторов докопаться.

Ну вы же сражаетесь за всё хорошее против всего плохого.
Я со всем имуществом сдаваться пришёл, но им и в этом случае пох было. Сказали, что мы вас не заставляем, мы вас не звали, если вы хотите, то пожалуйста, а вообще у нас нет времени. Так что на васю с квартирой три раза выкладывали они степлер.
А вы да, можете сообщить на соседа, только смотрите, чтоб он к вашему арендатору не докопался, или вам не нагадил по мелочи. Ведь если сосед подсирает, значит сам бог велел ответку послать. С соседями дружить надо, а то запенят вашего арендатора ночью, или холодной сваркой заделают дверь. Вариантов масса

Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:01

  dir написав:Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.

Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:52

  vhata написав:
  rjkz написав:Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...

О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!


Спасибо, хотя слово "победа" к инфештиции 2008 года имеет довольно условное отношение. :oops:
rjkz
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  #<1 ... 1638163916401641
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