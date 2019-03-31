Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:55
hume написав: dir написав: hume
Вам арендодателей показалось мало, вы решили до арендаторов докопаться.
Ну вы же сражаетесь за всё хорошее против всего плохого.
Я со всем имуществом сдаваться пришёл, но им и в этом случае пох было. Сказали, что мы вас не заставляем, мы вас не звали, если вы хотите, то пожалуйста, а вообще у нас нет времени. Так что на васю с квартирой три раза выкладывали они степлер.
А вы да, можете сообщить на соседа, только смотрите, чтоб он к вашему арендатору не докопался, или вам не нагадил по мелочи. Ведь если сосед подсирает, значит сам бог велел ответку послать. С соседями дружить надо, а то запенят вашего арендатора ночью, или холодной сваркой заделают дверь. Вариантов масса
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
dir
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:01
dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:52
vhata написав: rjkz написав:
Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!
Спасибо, хотя слово "победа" к инфештиции 2008 года имеет довольно условное отношение.
rjkz
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:24
rjkz написав: vhata написав: rjkz написав:
Некоторое время назад на рынок вышел достроенный недострой...
О, поздравляю! Выпустить в плаванье объект - победа!
Спасибо, хотя слово "победа" к инфештиции 2008 года имеет довольно условное отношение.
Ну она хоть подорожала по сравнению с вложенными деньгами?
investorkiev
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:37
investorkiev написав:
[
Ну она хоть подорожала по сравнению с вложенными деньгами?
Это сейас шутка была?
hume
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:56
hume написав: dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
Получается я вас на бизнес проект натолкнул. Так и шо теперь? Я в доле?
dir
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:34
hume написав: dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
Пока арендодатели договариваются на форумах, Макс готовит им достойный ответ в реале.
antey1969
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:37
hume написав: dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
Арендаторы итак состоят во всемирном масонском заговоре.
Приходят на просмотр и выискивают хоть какие то недостатки в квартире и её комплектации. Аргументируя таким способом обоснованность торга.
UA
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:55
смотрю инвестиционный форум в одессе - очень серьезный позитив внушают на будущее. мне жаль тех кто не купил недвигу.
TaryanTT
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:58
antey1969 написав: hume написав: dir написав:
Страсти то какие. У нас с соседями картельный сговор. Вырабатываем общую ценовую политику. Чат у нас есть, который не для всех в доме, а только для арендодателей дома.
Ахренеть, такого я точно ещё не слышал. Эир, нужны контрмеры, чат арендаторов, которые будут сбивать цену.
Пока арендодатели договариваются на форумах, Макс готовит им достойный ответ в реале.
А дырку в кладке для передачи хлеба и воды затворникам? Арендодатели не звери.
dir
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