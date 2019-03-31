hume написав:

dir написав: hume Вам арендодателей показалось мало, вы решили до арендаторов докопаться. Вам арендодателей показалось мало, вы решили до арендаторов докопаться.

Ну вы же сражаетесь за всё хорошее против всего плохого.Я со всем имуществом сдаваться пришёл, но им и в этом случае пох было. Сказали, что мы вас не заставляем, мы вас не звали, если вы хотите, то пожалуйста, а вообще у нас нет времени. Так что на васю с квартирой три раза выкладывали они степлер.А вы да, можете сообщить на соседа, только смотрите, чтоб он к вашему арендатору не докопался, или вам не нагадил по мелочи. Ведь если сосед подсирает, значит сам бог велел ответку послать. С соседями дружить надо, а то запенят вашего арендатора ночью, или холодной сваркой заделают дверь. Вариантов масса