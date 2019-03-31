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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:04
TaryanTT написав:
смотрю инвестиционный форум в одессе - очень серьезный позитив внушают на будущее. мне жаль тех кто не купил недвигу.
Особенно жаль тех, кто не купил недвигу в Берлине 4 года назад, или во Флориде лет 10 назад...
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investorkiev
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