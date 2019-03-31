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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1639164016411642

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:04

  TaryanTT написав:смотрю инвестиционный форум в одессе - очень серьезный позитив внушают на будущее. мне жаль тех кто не купил недвигу.


Особенно жаль тех, кто не купил недвигу в Берлине 4 года назад, или во Флориде лет 10 назад...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

За что заблокировали Трибеку?
airmax78
 
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  #<1 ... 1639164016411642
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