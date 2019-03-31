Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Извиняюсь за оффтоп, многие вещи неоднозначны, но в целом занимательно.
Ще давні римляни знали: якщо товар надто розхвалюють, його хочуть позбутися
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Хоч це й суперечить інтуїції, але що більше регуляцій, то легше на цьому робити гроші.
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У діловій угоді одна сторона не має бути впевненою в результаті, якщо друга — у цьому не впевнена.
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Отже, хоч ми і дотримуємося наших етичних принципів, та все ж існує межа (внаслідок масштабування), за якою вони перестають діяти. Хоч це і прикро, але загальне вбиває часткове. Згодом, після детального обговорення теорії складності, ми перейдемо до питання, чи можливе поєднання етики й універсалізму. У теорії — так; але, на жаль, не на практиці. Адже коли поняття "ми" набуває занадто великого розміру, принципи перестають діяти й кожен починає боротися за власні інтереси. Абстракції для людей занадто абстрактні. Саме тому я віддаю перевагу політичним системам, які починаються з муніципального рівня і звідти будуються вгору (за іронією долі, саме так є у Швейцарії), а не навпаки, як у великих країнах. Належність до племені — це цілком позитивна річ, і потрібно працювати фрактально, щоб досягти організованих гармонічних відносин між племенами, а не намагатися зліпити все в одну велику мішанину. У цьому сенсі американський федералізм є ідеальною системою.
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Визначення громади згідно з принципом ризику власною шкурою: це простір, у межах якого з вами обходяться так само, як ви обходитеся з іншими, — усі практикують срібне правило.