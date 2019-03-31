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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1639164016411642

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:04

  TaryanTT написав:смотрю инвестиционный форум в одессе - очень серьезный позитив внушают на будущее. мне жаль тех кто не купил недвигу.


Особенно жаль тех, кто не купил недвигу в Берлине 4 года назад, или во Флориде лет 10 назад...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/hr/all/article/kli ... iga-taleba

Извиняюсь за оффтоп, многие вещи неоднозначны, но в целом занимательно.
Ще давні римляни знали: якщо товар надто розхвалюють, його хочуть позбутися

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


Хоч це й суперечить інтуїції, але що більше регуляцій, то легше на цьому робити гроші.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


У діловій угоді одна сторона не має бути впевненою в результаті, якщо друга — у цьому не впевнена.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

Отже, хоч ми і дотримуємося наших етичних принципів, та все ж існує межа (внаслідок масштабування), за якою вони перестають діяти. Хоч це і прикро, але загальне вбиває часткове. Згодом, після детального обговорення теорії складності, ми перейдемо до питання, чи можливе поєднання етики й універсалізму. У теорії — так; але, на жаль, не на практиці. Адже коли поняття "ми" набуває занадто великого розміру, принципи перестають діяти й кожен починає боротися за власні інтереси. Абстракції для людей занадто абстрактні. Саме тому я віддаю перевагу політичним системам, які починаються з муніципального рівня і звідти будуються вгору (за іронією долі, саме так є у Швейцарії), а не навпаки, як у великих країнах. Належність до племені — це цілком позитивна річ, і потрібно працювати фрактально, щоб досягти організованих гармонічних відносин між племенами, а не намагатися зліпити все в одну велику мішанину. У цьому сенсі американський федералізм є ідеальною системою.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>


Визначення громади згідно з принципом ризику власною шкурою: це простір, у межах якого з вами обходяться так само, як ви обходитеся з іншими, — усі практикують срібне правило.

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rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05

rjkz
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"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 08:06

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:попал на 730 грн на химчистку подушек.
своих подушек у нее нет. снимая хату выше среднего в закрытом комплексе и спать на таком треше - люди реально без мозгов, при цене подушки от 10$

у дамы с собачкой мозгов нет, а у вас есть: при цене подушки $10 потрачено $30 на химчистку трэша :mrgreen:

я от не знаю чому так дорого, от взяв стару подушку, завіз в Тернопіль, заніс в будинок побуту в "Пір'ячко", то очистка пір"я + заміна напірника (дають новий) = 95 грн
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Лайфак молодым лендлордам. Если мало опыта, мало времени и денег, а сделать ремонт и обставить хотите стильно, БЕСПЛАТНО возьмите в эпике в отделе красок каталоги Снежки, Тиккурилы и пр. У мебельщиков, продавцов ДСп, попросите, хотя бы каталоги “СВІСС КРОНО” там есть интерьеры, они следят за трендами. (не надо все делать бежевым!!!) :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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