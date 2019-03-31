Для Вас, дизайнер обязателен! Совершенному эстэту, совершенный дизайнер.. Не читали, как Джобс для себя дом строил?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57
Для Вас, дизайнер обязателен! Совершенному эстэту, совершенный дизайнер.. Не читали, как Джобс для себя дом строил?
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:46
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.
Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.
|