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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1640164116421643

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 62
Виросли більш як на 50%
19%
12
Виросли на 26 - 50%
10%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
8%
5
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
13%
8
Знизилися на 26 - 50%
34%
21
Знизилися більш як на 50%
10%
6
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57

  airmax78 написав:Так что, дизайнера нанимать не нужно?
Для Вас, дизайнер обязателен! :) Совершенному эстэту, совершенный дизайнер.. Не читали, как Джобс для себя дом строил?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:46

  vhata написав:
  Vlad442 написав: может будет вдохновение - напишу :)

С нетернением, жду!
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:11

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  vhata написав:Обставляем сейчас 4 комнаты в доме, это лютый трэш Нет унылым однотипным шкафам-купе без жизни! Поехали к продавцам дсп, там такие новые коллекции дизайнов, бомба! А цена, ну может 10% плюс к бЭжЭвым

Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.
Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:53

  Vlad442 написав:Заметили тенденцию? Пока ТС-а нет, люди свободно обсуждают аренду. Когда появляется, ветка на несколько недель останавливается. Нудность и оффтоп не способствуют созданию нужной атмосферы.
Похоже он путает тему на форуме, принадлежащую потралу finance.ua, со своим блогом.


спасибо :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:46

  Vlad442 написав:
  vhata написав:Обставляем сейчас 4 комнаты в доме, это лютый трэш Нет унылым однотипным шкафам-купе без жизни! Поехали к продавцам дсп, там такие новые коллекции дизайнов, бомба! А цена, ну может 10% плюс к бЭжЭвым

Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.
Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.


Наблюдаю много лет за продаванием одной квартиры...с ну очень дорогим и качественным ремонтом...но "против тренда"...уж лет 10 как продают. Темные стены, черный паркет.
Не знаю. Думаю, квартира под аренду должна производить впечатление чего-то чистого и обезличенного. Как номер в новом и чистом отеле. Люди, желающие "что-то особенного" (с) снимают отель-бутики, президент-номера и пр. Можно сделать что-то против тренда...ну и сидеть на берегу и ждать когда проплывет кто-то кому это надо.

Насчет выделенного - похоже до кого-то еще начало доходить, что не все так радужно на рынке. Помнится, кто-то меня забрасывал тапками еще год назад. :mrgreen:
Весь украинский рост последнего времени - это надутый бешенными процентами ОВГЗ долг.
Когда перестанут давать в долг и придет время платить - нас что-то будет ждать, но никак не "новые 2005-2007" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:28

  rjkz написав:Наблюдаю много лет за продаванием одной квартиры...с ну очень дорогим и качественным ремонтом...но "против тренда"...уж лет 10 как продают. Темные стены, черный паркет.
Не знаю. Думаю, квартира под аренду должна производить впечатление чего-то чистого и обезличенного. Как номер в новом и чистом отеле. Люди, желающие "что-то особенного" (с) снимают отель-бутики, президент-номера и пр. Можно сделать что-то против тренда...ну и сидеть на берегу и ждать когда проплывет кто-то кому это надо.

Г..но хорошо плавает.
Это к тому, что на "что-то особенное" хорошо клюет (арендует) только всякая богема.
Если у человека безлимит по деньгам, зачем ему арендовать?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мне начинает нравиться эта ветка за соц реализм, который здесь присутствует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:45

  UA написав:
Если у человека безлимит по деньгам, зачем ему арендовать?

Не помню где смотрел/слушал , вроде бы как Винник говорил ,или какой то известный чел,мол ему в кайф снимать первую сдачу , через пару лет снимать новую...
Vadim V
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