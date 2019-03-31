Додано: Пон 30 вер, 2019 17:46

Vlad442 написав: vhata написав: Обставляем сейчас 4 комнаты в доме, это лютый трэш Нет унылым однотипным шкафам-купе без жизни! Поехали к продавцам дсп, там такие новые коллекции дизайнов, бомба! А цена, ну может 10% плюс к бЭжЭвым Обставляем сейчас 4 комнаты в доме, это лютый трэш Нет унылым однотипным шкафам-купе без жизни! Поехали к продавцам дсп, там такие новые коллекции дизайнов, бомба! А цена, ну может 10% плюс к бЭжЭвым

Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.

Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен. Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.

Наблюдаю много лет за продаванием одной квартиры...с ну очень дорогим и качественным ремонтом...но "против тренда"...уж лет 10 как продают. Темные стены, черный паркет.Не знаю. Думаю, квартира под аренду должна производить впечатление чего-то чистого и обезличенного. Как номер в новом и чистом отеле. Люди, желающие "что-то особенного" (с) снимают отель-бутики, президент-номера и пр. Можно сделать что-то против тренда...ну и сидеть на берегу и ждать когда проплывет кто-то кому это надо.Насчет выделенного - похоже до кого-то еще начало доходить, что не все так радужно на рынке. Помнится, кто-то меня забрасывал тапками еще год назад.Весь украинский рост последнего времени - это надутый бешенными процентами ОВГЗ долг.Когда перестанут давать в долг и придет время платить - нас что-то будет ждать, но никак не "новые 2005-2007" (с).