Для Вас, дизайнер обязателен! Совершенному эстэту, совершенный дизайнер.. Не читали, как Джобс для себя дом строил?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57
Для Вас, дизайнер обязателен! Совершенному эстэту, совершенный дизайнер.. Не читали, как Джобс для себя дом строил?
осторожно, пишу из провинции
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:46
Додано: Пон 30 вер, 2019 11:11
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я предпочитаю фабричную мебель. Со сделанной на заказ слишком много нюансов. Дольше, дороже, менее качественно. Поэтому особого пространства для маневра нет.
Раньше, когда был рынок продавца, не было альтернативы невзрачному стандартному ремонту. Задача стояла чтобы квартира подошла как можно большему числу арендаторов не вызывая отторжения. Сейчас уже нужно, наверное, делать более разнообразные решения чтобы зацепить и выделиться из массы однотипных предложений. Идти против тренда. Например, кровать в однушку было против тренда, а стало стандартом, потому что на рынке слишком много универсальных предложений с диванами. Может настало время перейти на более темные цвета стен.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:53
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:46
Наблюдаю много лет за продаванием одной квартиры...с ну очень дорогим и качественным ремонтом...но "против тренда"...уж лет 10 как продают. Темные стены, черный паркет.
Не знаю. Думаю, квартира под аренду должна производить впечатление чего-то чистого и обезличенного. Как номер в новом и чистом отеле. Люди, желающие "что-то особенного" (с) снимают отель-бутики, президент-номера и пр. Можно сделать что-то против тренда...ну и сидеть на берегу и ждать когда проплывет кто-то кому это надо.
Насчет выделенного - похоже до кого-то еще начало доходить, что не все так радужно на рынке. Помнится, кто-то меня забрасывал тапками еще год назад.
Весь украинский рост последнего времени - это надутый бешенными процентами ОВГЗ долг.
Когда перестанут давать в долг и придет время платить - нас что-то будет ждать, но никак не "новые 2005-2007" (с).
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:28
Г..но хорошо плавает.
Это к тому, что на "что-то особенное" хорошо клюет (арендует) только всякая богема.
Если у человека безлимит по деньгам, зачем ему арендовать?
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:42
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мне начинает нравиться эта ветка за соц реализм, который здесь присутствует.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:45
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:03
1. Если рассматривать в контексте высокого дохода, когда аренда берет менее 10-20% от дохода, то рент бизнес и премиум класса жилья я рассматриваю как намного выгодное распоряжение финансами чем покупка - зачастую там несоизмеримо закопанным деньгам доходность.
2. Владение дорогущим объектом - это не только замороженное бабло, но и проблемы быстро продать.
3. Дорогой объект - дорогая амортизация. Для арендатора это просто подарок от лендлорда, который останется с ушатаной квартирой, мебелью и техникой, морально устаревшим ремонтом, простоями и комуналью. Новострой станет обычным домом за 10 лет, через 15 в нем накопится некая масса нерешенных проблем, через 20 он будет как сейчас дома 90-х, потом он будет медленно превращаться в шлак.
4. Помимо этого, кто владеет недвигой, особенно не одним объектом, знает, что время от времени могут возникать геморные ситуации, которые берут много времени, а порой и денег, но не приносят прибыли. В моем случае, это были траблы с движухой за/против ОСББ на одном объекте, попыткой рейдерского захвата на другом, суды на третьем и тд. Всяческие переоформления доков, порой на ровном месте, разборки с поставщиками услуг. И тд и тп. Я-бы предпочел арендовать.
У Винника самый низкооплачиваемый сотрудник из тех поддержки получает 400 баксов за выступление и не меньше 2 куе в месяц. Знаю человека, который знает этого сотрудника. Можете интерполировать это на доходы Винника.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:56
Не помню, писала или нет, у меня есть друг, МБАшник финансово-яйцеголовый. Мы с ним познакомились в конце 90х и часто спорили, по молодости, об инвестициях. Он чисто финансист - ставки дисконтирования, керритрейды и пр... я - чуйкопрактик, без образования. Прошло 20 лет, как по-моему, чуйко-вложения в монументальные вещи, типа недвига-земля, гораздо круче, чем любые "заощадження". Хотя, надо признать - Слава Богу, что живу не в Донецке.
ps: совет пионЭрам - на землю смотрим внимательно.
осторожно, пишу из провинции
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