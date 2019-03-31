vhata написав:Не помню, писала или нет, у меня есть друг, МБАшник финансово-яйцеголовый. Мы с ним познакомились в конце 90х и часто спорили, по молодости, об инвестициях. Он чисто финансист - ставки дисконтирования, керритрейды и пр... я - чуйкопрактик, без образования. Прошло 20 лет, как по-моему, чуйко-вложения в монументальные вещи, типа недвига-земля, гораздо круче, чем любые "заощадження". Хотя, надо признать - Слава Богу, что живу не в Донецке.
ps: совет пионЭрам - на землю смотрим внимательно.
а куда он вкладывает?
можете привести примеры удачных/неудачных инвестиций с конца 90х?